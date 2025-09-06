"Важка гра. Ми розуміли, що грали проти однієї з футбольних топкраїн, гравці дуже високого рівня. Але всі старалися, були моменти – на жаль, не так багато, але з таким суперником навіть двох-трьох моментів достатньо.

Треба реалізовувати свої шанси. Зараз дуже важлива наступна гра. Намагалися зробити результат, втратили очки, і треба вже сьогодні готуватися до наступної зустрічі проти Азербайджану.

Чим здивував суперник? Збірна Франції – це збірна Франції. Вони контролюють м'яч, швидко змінюють темп і ритм гри. Там гравці всі дуже високого рівня, з дуже високою швидкістю. Тому було нашим захисникам дуже важко грати.

Завдяки чому додали в другому таймі? В першому таймі, на жаль, ми нічого не створювали, не закінчували атаки. Це була велика проблема. В другому ми почали створювати, могли забити, але в грі з такими командами треба завершувати атаки.

Настрій на гру? Ми починаємо грати більш впевнено лише після пропущених голів. Після цього ми стали контролювати м'яч, але не завершували атаку", – заявив Сергій Ребров у флешкоментарі для MEGOGO.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026