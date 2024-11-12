– Чи можливо колись у перспективі, коли буде більше часу, якісь тренувальні збори провести в Україні?

– Так це ж не можна. Я б із задоволенням, я хочу, але ж іноземні гравці не можуть. Їх клуби не відпускають.

"Не знаю, що гірше: коли гравець випив келих пива і заснув, чи сидить до ночі в телефоні": Ребров – про проблему збірної

– Наших?

– Наших (гравців) іноземні (клуби) ні. Зараз це неможливо. На жаль. Я впевнений, що всі гравці бажають грати в Україні для своїх вболівальників. Я не можу казати, що якщо ми граємо в Польщі чи Чехії, то… Там усі вболівальники – наші. Але коли ти граєш в Україні, це зовсім інша справа, зовсім інші емоції. Ми усі бажаємо та сподіваємося, що якомога скоріше повернемося.

– Давайте все ж таки розуміти, що в кожного з гравців, які грають в іноземних клубах, своя історія виїзду. Хто як виїздив.

– Тому клуби і не дозволяють гравцям виїжджати в Україну.

– Я думаю, це було б прекрасно…

– Я думаю, що це було не тільки прекрасно, але й важливо для наших людей.

– В Чехії кожна 20-та людина на вулиці – українець.

– Але це українці, які виїхали. Важливо для підтримки наших людей, які знаходяться тут, щоб збірна була тут. Ми усі це розуміємо, навіть намагаємося щось зробити, але, на жаль, – сказав Ребров в ефірі ПрямаЧервона.

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