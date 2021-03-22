Наставник Ференцвароша Сергій Ребров зізнався, що у період його роботи в Динамо не всім українським тренерам подобалося працювати з іспанськими колегами.

"Українські тренери Динамо не хотіли працювати з іспанцями, тому що ті змушували їх викладатися. А хто ж хоче працювати? Я ж їх не просто так брав сюди. Рауль, Вісенте – вони жили 24 години на базі і працювали поруч зі мною.

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Я бачив, як трудилися Альберто Босх, Унаї Мельгоса, які дотепер продовжують працювати зі мною. Вони змушують людей викладатися. Тому деякі тренери в академії були незадоволені тим, що працювали занадто багато. Раніше у них як було: приходив на тренування, в машині вдягав бутси, вийшов, потренував діток, свисточок, зняв бутси, в машину сів і поїхав. Ось це дуже комфортне тренування. Це всі знають. Всі думають, що якщо футболіст мав суперминуле як гравець, то він буде 100% хорошим тренером, особливо дитячим. Дитячий тренер – це педагог, там потрібні більше задатки педагога, а не футболіста.

Ставити тренерів – це прерогатива керівників. Коли я був керівником Динамо як тренер – мав підтримку президента (Ігоря Суркіса, – прим.). Ми спробували реалізувати цю модель гри та управління в клуб. Хто б що не казав, але ми вигравали все в Україні, грали успішно в Європі. Маю на увазі молодіжні команди", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки і двічі здобував з киянами золото УПЛ, виграв два Кубки України та Суперкубок країни.

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