"Росіяни бояться казати, що у них російський паспорт? Я теж не з'являюсь в публічних місцях. Самому не дуже приємно і не хочеться зустрічей з росіянами. Тут я проводжу час вдома, з родиною. На вихідних я можу кудись виїхати з дітьми, але в ресторан ми взагалі не виходимо. Самому не хочеться цих зустрічей, не хочеться спілкуватись і бачити якихось росіян.

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Я зараз взагалі непублічний. Майже весь час проводжу вдома чи на тренуванні в Аль-Айні. Зараз ніхто не афішує, не кричить, що він росіянин. Немає російської символіки. Можливо, на початку це було. Зараз цього вже немає. Від цього не стає легше. Якщо ти десь чуєш російську мову, то ти швидше йдеш звідти", – поділився Ребров в інтерв'ю "Футбол 24 / 24 канал".

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