"Історія з Ярмоленком показує, що на його позиції є достатньо гравців, які демонстрували і демонструють високий рівень. Мені було цікаво подивитися на того ж Гуцуляка, хоча ми вже раніше його викликали, але він отримав практику лише в матчі з Боснією.

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Те саме стосується Назаренка, який на той момент забив достатньо м'ячів і показував дуже зрілу гру в національній першості, тому мені було дуже цікаво запросити цих гравців, але запросити не як четвертого гравця на позицію, а надати їм шанс", – сказав Ребров у інтервʼю Пряма червона.

Нагадаємо, у листопаді збірна України проведе останні два матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада "синьо-жовті" зіграють у Батумі проти Грузії в рамках 5-го туру, а 19 листопада у 6-му турі зустрінуться з Албанією в Тирані. Наразі команда Реброва посідає останнє місце в групі з 4 очками.

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