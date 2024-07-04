"Мене запросили в Офіс президента України, коли там був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо. Напевно, усі знають, що Віктор Орбан – великий шанувальник футболу.

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З його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та Ференцвароша. Коли я працював в Угорщині, ми з ним познайомилися. І сьогодні я намагаюся робити все від мене залежне, щоб допомогти своїй країні", – поділився Ребров у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, Сергій Станіславович очолював Ференцварош з 2018 по 2021 роки, тричі поспіль ставши чемпіоном Угорщини. Під керівництвом Реброва угорський клуб вперше за 25 років вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів – до сезону 2020/21 це траплялось аж у кампанії 1995/96.

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