Збірна України зіграє свій другий матч на Євро-2024 проти Словаччини. Дивіться нове відео на YouTube-каналі Футбол 24.

Ребров має зробити висновки, капітан став проблемою і чи є надія на "словацького Луніна" у матчі життя на Євро-2024

Вже у п'ятницю на арені в Дюссельдорфі збірна Україна проведе свій другий поєдинок в рамках групового етапу ЄВРО-2024. На команду Реброва після принизливої поразки від Румунії (0:3) чекає сутичка проти Словаччини, яка приголомшила усіх перемогою над Бельгією (1:0). Оцінюємо сильні та слабкі сторони майбутнього суперника.

Словаччина – Україна: де дивитися другий матч "синьо-жовтих" на Євро-2024