Головний тренер збірної України Сергій Ребров хоче, щоб його підопічні не боялися брати на себе відповідальність.

На медіа-заходи перед матчем Україна – Північна Македонія у відборі на Євро-2024 з Північною Македонією Ребров взяв із собою Віталія Миколенка. Звісно, більшість запитань від журналістів були адресовані тренеру, але гравцю цього було замало.

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Коли Миколенка запитали, яких дій він очікує від суперника, то він намагався уникнути конкретної відповіді. Віталій кілька разів повторив, що про це має говорити наставник. Зрештою, Сергій Ребров втрутився у розмову. "Тебе також треба щось запитати, не лише в головного тренера", – сказав фахівець Миколенку.

Ця нетривіальна ситуація трохи оживила атмосферу. Захисник збірної України і присутні в прес-центрі посміялися.

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