Ребров поскаржився на жахливий календар Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не приховував свого розчарування після нічиєї з Пакшем (2:2) в 28 турі чемпіонату Угорщини.

"Ми втратили два очки. Ми заслужили перемогу, але за останні 10 хвилин не були готові продовжувати гру вдесятьох. У нас все ще є 9 очок переваги, тому нам потрібно продовжувати. У лізі всього одна команда, яка після двох вихідних грає 3 гри поспіль. Я не розумію, чому Ференцварош заслуговує на це.

Харатін голом не врятував перемогу Ференцвароша, Шестаков допоміг Академії Пушкаша здолати аутсайдера

Мені потрібно дати відпочинок деяким гравцям, тому що вони повинні вийти в наступному матчі. Я робив заміни не з тактичних розрахунків, а заради відпочинку. Якщо ви граєте кожні два дні, ви повинні це зробити.

Тепер ми повинні розібратися з собою, ми втратили ці два очки. Я відчуваю, що ми заслужили перемогу, але, на жаль, сталися травми, і ми не були до цього готові. Гравці були втомленими і сіли надто глибоко. Ми аналізуємо матч і намагаємося виправити помилки, але у нас все ще є перевага в 9 очок", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Додамо, що свій наступний матч команда українського фахівця проведе вже 13 червня – домашній поєдинок з Кішвардою.

Зозуля повернув іспанський футбол поразкою принциповому супернику – вирішальний шедевр створив "інвалід" з Таврії