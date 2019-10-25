Ребров поскаржився на низький рівень англійської мови в українських легіонерів Ференцвароша

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров відзначив певні проблеми комункації у своїй команді.

"Не всі все розуміють англійською, але, звичайно, всі спілкуються цією мовою.

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Рівень англійської в українців не надто високий. Зараз вчать, сподіваюся, підтягнуть його. Ніхто не готувався їхати за кордон, всі насолоджувалися життям у футболі. А зараз треба знати мову, якщо ти поїхав до Європи. Сподіваюся, вони це розуміють теж", – сказав Ребров у інтерв'ю YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, що у складі Ференцвароша виступають три українці – Данило Ігнатенко, Ігор Харатін та Олександр Зубков.

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