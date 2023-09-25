"Поєдинок між Зорею та Шахтарем не відбудеться у календарних рамках 10 туру (6-8 жовтня). Матч перенесено за проханням головного тренера збірної Сергія Реброва, який обговорив це питання особисто з представниками обох клубів.

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Так само було перенесено зустріч 6 туру Зорі та Динамо. За нашими даними, обидва ці поєдинки відбудуться вже навесні через дуже щільний осінньо-грудневий графік луганців", – повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, національна команда України розпочне свій збір 7 жовтня у Празі. 14 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Північну Македонію, а 17 жовтня у гостях зіграють з Мальтою.

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