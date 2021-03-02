Чемпіонат Угорщини, 24 тур

Ференцварош – Діошдьйор – 1:0

Гол: Болі, 77

В гості до підопічних Сергія Реброва приїхав Діошдьйор, який перебуває на дні турнірної таблиці. Втім, саме ця команда завдала Фраді єдиної поразки у поточному чемпіонаті.

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Ігор Харатін та Олександр Зубков вийшли у старті та провели на полі весь поєдинок. Вінгер у минулому турі оформив дубль, але цього разу героєм став Франк Болі. На 77 хвилині івуарієць з подачі Чівіча пробив голкіпера Діошдьйора, який відчайдушно захищався весь матч. Цього гола вистачило для перемоги і скромного реваншу Ференцвароша.

Команда Реброва відірвалася від Академії Пушкаша вже на 15 очок – до завершення чемпіонату Угорщини ще 9 турів.

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