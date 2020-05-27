Ребров поділився очікуваннями перед принциповим дербі – тренера турбує серйозна проблема

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров готується до матчу проти сусідів з Уйпешта.

"Дербі – особливий матч для наших вболівальників, я знаю, що матчі проти Уйпешта чекають весь рік.

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Мені шкода, що наші прихильники не можуть супроводжувати нас цього разу, тому що ці зіткнення також запам'ятовуються через них. Їхня підтримка дуже багато означає для команди. Попри це, ми хочемо виграти, буде дуже важливо набрати якомога більше очок!" – цитує Реброва сайт Ференцвароша.

Додамо, що "фраді" у першому матчі після карантину здобули перемогу над Дебреценом 2:1.

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