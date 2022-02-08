"За яким чемпіонатом найбільше стежу? Так, загалом, за всіма. Але якщо виділяти, то це, напевно, Італія. Матчі за участю лідерів топ-ліг намагаюся не пропускати. Дивлюсь Угорщину і, зрозуміло, Україну.

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Чи планую відвідати якийсь із матчів Клубного чемпіонату світу? Зрозуміло. Планую побувати на іграх Челсі. Мені подобається, як ця команда діє за Томаса Тухеля. Не можна пропустити можливість побачити цей інтенсивний футбол наживо. Для професіонального тренера перегляд гри із трибуни дуже важливий.

Не вистачає матчів на міжнародній арені? Поки що обходимося без цього, але нічого страшного. Всьому свій час. Чемпіонат ОАЕ – досить цікавий турнір. Мотивації мені вистачає. Нині стало трохи легше – спала спека. На початку сезону було складніше, і я не міг вимагати від футболістів якоїсь інтенсивної гри", – поділився Ребров у інтерв'ю Команда№1.

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