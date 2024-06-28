"Як команда, ми ставили для себе цілі та вірили в те, що ми здатні як мінімум виходити з групи в плей-офф та змагатися за якомога дальній прохід на цьому Євро.

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Знаю, що саме це очікувала від нас і вся країна. Я дуже шкодую, що ми не змогли досягти цього та подарувати вам більше позитивних емоцій, попри вашу підтримку та віру в нас.

Хоч ми провели два якісних поєдинки, де хлопці показали свої найкращі сторони та здобули 4 очки, саме завдяки першій, вкрай невдалій грі ми змушені завчасно завершити наш виступ на Євро.

Прикро покидати турнір на цій стадії, знаю, що ми були здатні на більше. Залишається тільки чекати та готуватися до осінньої Ліги націй та майбутнього відбору на чемпіонат світу", – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Румунії (0:3), здолала Словаччину (2:1) і розійшлась миром з Бельгією (0:0). У підсумку всі чотири команди набрали однакову кількість очок (по чотири), однак у "синьо-жовтих" виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів і вона посіла останню сходинку у квартеті.

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