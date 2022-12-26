"Завжди читав іспанський журнал про футбольну тактику, підписаний на нього. Раніше у них було англійською, але зараз тільки іспанською. Але вже розумію. Там і багато відео. Також читаю в інтернеті новини англійською.

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Люблю почитати статті FourFourTwo. Як на мене, іспанський журнал про тактику є більш інформативним для тренера, тому що там дуже багато відео, конкретних розповідей про команду, тактику гри проти певних команд. FourFourTwo – більше журнал, розповідають про команди, особи.

Звісно, ​​дивлюся українські новини, мені цікаво. Але більше цікавлюся іспанською. На жаль, не володію італійською, але із задоволенням почитав би.

Пам'ятаю, коли Рауль мешкав на базі, у нього було включено іспанське радіо, там завжди була якась програма про футбол. Він цілий день сидить та слухає, працюючи. На жаль, у нас в країні немає такої уваги до футболу.

Напевно, хтось із задоволенням запустив би радіопрограму, але якби були слухачі, аудиторія. Але якщо аудиторія дуже мала, звичайно, немає сенсу випускати ці радіопрограми. Щодо цього Європа йде далеко попереду. Дуже складно бути в тонусі, у футболі в нашій країні саме нашою мовою", – сказав Ребров у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, влітку УАФ намагалась запросити Реброва у збірну України, але шейхи не відпустили фахівця.

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