Ребров: Певна перевага буде у Шахтаря, проте шанси на позитивний результат у Динамо є

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров поділився очікуваннями від матчу киян проти Шахтаря в рамках 27 туру УПЛ.

"В таких зустрічах фаворитів, мабуть, не буває. Який би футбол зараз не показували "гірники", Динамо в цьому чемпіонаті вони ще не обігрували. Та й самі кияни підходять до гри, відчувши впевненість у своїх силах після результативних і переможних матчів в останніх турах.

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Хоча не буду приховувати – мені здається, що якась перевага в цій зустрічі буде саме у Шахтаря. Але шанси на позитивний результат у киян є.

Тут потрібно розуміти, чого хочуть в самому Динамо, які стратегічні цілі і завдання стоять на цей сезон. Звичайно, боротьбу за чемпіонство потрібно вести до останнього, а в такому випадку необхідно перемагати Шахтар.

Але якщо в Києві хочуть побудувати команду на майбутнє, награти молодь, можна дивитися на цей матч зовсім інакше. Вибрати обережну тактику, зіграти, наприклад, на контратаках, у чому в даний момент і сильна молодь Динамо. Хоча в такій грі, звичайно ж, потрібен якийсь сюрприз.

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В УПЛ зараз просто немає суперників, які можуть надати Шахтарю гідний опір, але Динамо може стати таким суперником", – цитує Реброва Команда №1.

Нагадамо, матч Шахтар – Динамо відбудеться 14 квітня у Харкові.