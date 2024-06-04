– Знову нічия з Німеччиною, але по градусу відчувається, що це вже була зовсім інша гра, ніж рік тому.

– Думаю, що у команд були різні завдання. Вважаю, що ця гра дуже корисна для обох команд. Наші гравці ще на 100 відсотків не готові, тому в другому таймі було набагато більше моментів створено біля наших воріт. Але я впевнений, що ця перша гра з таким міцним суперником дуже допоможе.

– Це не перша гра, коли граєте у 3 центральні захисники. Наскільки вдалося це реалізувати? Наскільки команда зіграла вже у те, що ви хотіли би бачити при такій схемі?

– Це дуже важливий досвід, тому що ми не так часто використовуємо цю схему. Але проти таких команд, я вважаю, це дуже важливо. І на майбутнє це дуже важливо для нас, коли ми будемо грати проти таких суперників. Ми повинні бути готові до різних схем гри. Я задоволений також, як ми грали з Італією – теж у 3 центральні захисники. Думаю, що хлопці зараз розуміють вимоги до цієї схеми.

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– Про Миколу Шапаренка хотілося б поговорити. Він вперше після довгої травми зіграв зі стартових хвилин у збірній. Як прокоментуєте його гру?

– Взагалі я перепросив Миколу, тому що в останніх іграх він вже готовий був вийти на заміну, але ми забивали голи й міняли своє рішення. Тому зараз він заслужив це місце в основному складі. Вважаю, він дуже допоміг команді і також, як усі, підготувався до Євро.

– Ярмоленко вам побажав нових ідей. Чи вдалося ці всі ідеї футболістам втілити у ваш день народження?

– Я взагалі вдячний футболістам, що вони так привітали мене. Але вони дійсно показували дух України. Це дуже важливо. І я вдячний стадіону, який підтримував і нас, і збірну Німеччини. Думаю, сьогодні була дуже гарна атмосфера. Подивимося на майбутнє. Це товариська зустріч, але наша основна мета – підготуватися до Євро, – резюмував Ребров у коментарі прес-службі УАФ.

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