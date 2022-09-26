"Коли в тебе є друзі, які розділяють спільне бажання допомогти хоробрим чоловікам України зробити нашу країну вільною...

Ребров: Аль-Айн не відпустив мене на війну

Автомобіль № 5 доставлений до Добровольчого підрозділу "Хартія" батальйону територіальної оборони. Бажаю моєму близькому другу Сергію Реброву дуже вдалого сезону з Аль-Айн, щоб ми могли продовжувати нашу місію", – написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook український тенісист Сергій Стаховський.

Нагадаємо, Ребров ще з перших днів повномасштабної війни активно допомагає захисникам України. Сергій Станіславович організував збір коштів, до якого долучилися низка українських футболістів. Також тренер бере участь у різноманітних благодійних заходах.

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