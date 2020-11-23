"У Лізі чемпіонів ми можемо грати лише проти сильних команд і якісних гравців. Ви повинні вірити в задуманий нами футбол. Виступ в ЛЧ – це бонус для нас, на старті групового етапу ніхто не думав, що нам потрібно виходити з групи. Ми тут, щоб достойно презентувати Угорщину та Ференцварош.

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Справа в тому, що ми не повинні боятися. У Ювентусі немало лідерів і без Кріштіану Роналду, варто поглянути, які гравці вийдуть на поле, але достатньо пригадати Морату. Нам потрібно вірити в себе та грати в свій футбол. Хоч у Ювентусі чимало травмованих, але вони мають хороших виконавців, які можуть їх замінити. Наші футболісти теж втомлені, оскільки 10 гравців щойно повернулися зі збірних і повинні виступати в чемпіонаті та Лізі чемпіонів", – цитує коуча офіційний сайт "Фраді".

Нагадаємо, що поєдинок Ювентус – Ференцварош відбудеться у вівторок, 24 листопада, в Турині. Початок матчу о 22:00.

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