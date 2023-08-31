"Я спостерігаю за маленькими клубами. Але якщо якийсь гравець демонструє стабільний рівень у своїй команді, то ним точно зацікавиться якийсь великий клуб.

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Тому це лише питання часу: чи він буде у якомусь великому українському клубі, чи буде за кордоном. Тому будь-який гравець, який зарекомендував себе у якомусь маленькому клубі – це лише питання часу, коли він зробить наступний крок", – сказав Ребров у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, збірна України вже 9 вересня зіграє матч кваліфікації на Євро-2024 проти Англії, а 12-го – зустрінеться з Італією.

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