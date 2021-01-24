"Суперник грав добре, контратакував, показав інтенсивний футбол. Ми погано реагували на втрату м'ячів. Звичайно, ми розраховували на перемогу, і я відчуваю, що у нас було кілька моментів, але, на жаль, ми вирвали лише нічию. Нам потрібно готуватися до наступної зустрічі, це вже в минулому.

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Нам знову забракло голів. У першому таймі ми створили кілька серйозних можливостей, але якщо ви не можете їх використати, то потрапите в складну ситуацію. Виходить зовсім інший матч, якщо доводиться відігруватися з 0:1.

Звичайно, ми знали, що суперник буде агресивним. Рефері дещо "втратив" матч. Він повинен був давати ще дві жовті за порушення проти Сомалії. Якщо матч проводиться з таким рівнем агресії, то суддя повинен негайно давати жовті картки за порушення, вчинені суперником. Це стосується і моєї команди, адже виникає чималий ризик травм", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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