"Важливо нагадати, що всі наші збірні потрапили на Євро – мова про дві юнацькі команди (U-17 та U-19) та національну. Олімпійська збірна візьме участь у чоловічому футбольному турнірі літніх Ігор, а молодіжна є лідером своєї групи після шести турів відбору Євро-2025 (U-21).

Ми зберемо інформацію й після завершення такого насиченого періоду зробимо детальний аналіз виступів наших команд. Ми продовжуємо комплексну роботу щодо розвитку збірних усіх вікових категорій, адже саме це є нашим стратегічним завданням.

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Що стосується результатів національної збірної на чемпіонаті Європи в Німеччині, то я вважаю, що ми не показали там усього свого потенціалу. Наша команда – одна з наймолодших на цьому турнірі, у неї є велика перспектива. Зрозуміло, усі очікували іншого результату вже зараз. І ми самі – тренери, гравці – теж засмучені.

Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі з Румунією… Ми розібрали з гравцями той перший матч, і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією. Так, у тих матчах у нас теж були певні помилки, але я вважаю, що все ж найголовніше, що Україна представлена на всіх фінальних турнірах. Зараз це дуже важливо, адже в нас у країні триває війна.

Зараз нам потрібно проаналізувати всі помилки й починати готуватися до осінніх матчів у Лізі націй. Ми повинні врахувати досвід, який отримали, та успішно розпочати перший для нашого тренерського штабу повноцінний робочий цикл на чолі збірної", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

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