Ребров оцінив своє майбутнє у Ференцвароші

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не планує в кінці сезону шукати нове місце роботи.

"Кінець нашого сезону, я задоволений історичною перемогою. Сьогодні свято, а решта буде потім.

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Після цього ми повинні почати підготовку до Ліги чемпіонів, і ми зробимо все можливе, щоб бути достатньо хорошими.

Я сказав хлопцям у роздягальні, що вони багато працюють кожен день, тому вони заслужили титул чемпіона.

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У мене є контракт тут, мені подобається працювати тут, я щасливий бути частиною Ференцвароша, я буду боротися за подальший успіх", – цитує Реброва прес-служба угорського клубу.