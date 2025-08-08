"Я радий, що Забарний переходить у ПСЖ. Це велика подія для України та для збірної. Українець опиниться у команді, яка цього року вигравала Лігу чемпіонів. І це велика команда.

ПСЖ завершив перехід Забарного – Романо розкрив остаточну суму трансферу

У Борнмуті він грав у ситуації, що його команда ніколи не була фаворитом у матчах АПЛ. І Ілля був важливим гравцем тієї команди, але ПСЖ грає інакше. Побачимо, але для Іллі це великий крок вперед у команду, де він може конкурувати за перемогу в Лізі чемпіонів", – цитує Реброва УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що найближчим часом має відбутися довгоочікуваний трансфер Іллі Забарного в ПСЖ. Французький клуб має заплатити Борнмуту 67 мільйонів євро за захисника збірної України. Ілля Забарний підпише контракт з ПСЖ до 2030 року.

Тер Штеген бунтує: зачинився вдома і не пускав лікарів – Барселона ухвалила радикальне рішення, шляху назад вже немає