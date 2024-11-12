"Мені дуже подобається його ставлення до футболу. Він справді професіонал, розуміє, як готуватися до ігор, сконцентрований у кожній грі. Розуміє, що те, куди він зараз потрапив, у Борнмут – це не кінцева зупинка.

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Ілля прогресує, хоче прогресувати і далі, потрапити в більший клуб, і для цього, що дуже важливо, потрібно працювати. Він це робить у національній збірній і в клубі зараз. Я чув про Ліверпуль, багато чуток, але зараз він гравець Борнмута.

Вважаю, що це вирішальний для нього сезон. У Забарного дуже стабільний психологічний склад. Він сконцентрований на кожній грі, він не провалюється. Не буває такого, що він раз помилився і все… Для центрального захисника це дуже важливо", – сказав Ребров в ефірі ПрямаЧервона.

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