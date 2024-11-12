Ребров оцінив готовність Забарного перейти в топ-клуб: "Я чув про Ліверпуль, багато чуток"
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про гру центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.
"Мені дуже подобається його ставлення до футболу. Він справді професіонал, розуміє, як готуватися до ігор, сконцентрований у кожній грі. Розуміє, що те, куди він зараз потрапив, у Борнмут – це не кінцева зупинка.
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Ілля прогресує, хоче прогресувати і далі, потрапити в більший клуб, і для цього, що дуже важливо, потрібно працювати. Він це робить у національній збірній і в клубі зараз. Я чув про Ліверпуль, багато чуток, але зараз він гравець Борнмута.
Вважаю, що це вирішальний для нього сезон. У Забарного дуже стабільний психологічний склад. Він сконцентрований на кожній грі, він не провалюється. Не буває такого, що він раз помилився і все… Для центрального захисника це дуже важливо", – сказав Ребров в ефірі ПрямаЧервона.
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