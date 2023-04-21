Наставник опинився між двох вогнів: Реброва тривалий час сватають у збірну України, але його Аль-Айн не бажає розставатись з фахівцем. Втім, є ще один варіант, повідомляє Telegram-канал Футбольні тузи.

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Зазначається, що Сергій Станіславович є одним з кандидатів на посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії, яка залишилась без наставника після відходу француза Ерве Ренара. Умови, які пропонують українцю, не розголошують, але очікувано, що в Саудівській Аравії готові запропонувати більшу зарплату, ніж у збірній України.

Нагадаємо, що саме Саудівська Аравія стала автором найбільшої сенсації на ЧС-2022, обігравши майбутніх чемпіонів світу – Аргентину (1:2). Додамо, що контракт Реброва з Аль-Айном добігає кінця в червні цього року, але клуб має намір продовжити співпрацю.

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