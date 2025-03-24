"Футбол 24" зібрав реакцію експертів та вболівальників на матч-відповідь раунду плей-офф Ліги націй Бельгія – Україна (3:0). Горить-палає!

Гра забувається, результат залишається. У Генку від нашої збірної не дочекалися ні гри, ні результату. І якщо кажуть, що переможців не судять, то ось стиль, в якому команда зазнала поразки, має величезне значення. Ми вчора програли в найгірший спосіб з усіх можливих.

Бельгія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Тих, хто не має навичок оперативного аналізу або ж взагалі не бачив гри, у курс справи вводить Михайло Смоловий, співведучий "ТаТоТаке".

Микола Васильков, колишній прес-аташе Андрія Шевченка, про очевидне.

Сергій Тищенко, блогер Футбол 24, за пів доби до стартового свистка точно окреслив найкритичніший період матчу для нашої команди.

"Футбол не обдуриш", – вважає В'ячеслав Заховайло, експерт, агент і менеджер.

Архіваріус Артур Валерко відчуває спустошення, еквівалентне пізньому 2013-му, коли команда Фоменка не втримала домашнього гандикапу в два м'ячі проти Франції.

Олег Щербаков, головний редактор Трибуни, назвав найкращого у складі "синьо-жовтих".

Роман "Бомбардир" Бебех сумнівається, що на головного тренера варто вішати всіх собак.

Йому заперечує Сергій Коваль, колишній радник президента рівненського Вереса.

Автор Трибуни Олександр Сажко терпляче пояснює, чому ж збірна України ось так провалилася.

З Данилом Вереітіним (Український футбол) неможливо не погодитися в одній пронизливій фразі: "Ми знову мали мільйон надій і знову вони всі згоріли".

Vox populi цього разу безжальний щодо команди, а особливо критично налаштований проти тренера.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй