Після звільнення Руя Віторії Панатінаїкос призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Христоса Контіса, однак він є перехідною ланкою до нового наставника, повідомляє in.gr.

Ребров різко відповів на чутки про Панатінаїкос – згадав контракт зі збірною України

У звіті згадується ім'я Сергія Реброва – головний тренер збірної України має гарну репутацію серед грецьких грандів через свої успіхи в Динамо та Ференцвароші: "Точно не буде звільнений до середини жовтня, а також не хоче покидати "синьо-жовтих", аби не образити УАФ та почуття українських вболівальників, адже ризикує, що його називатимуть зрадником". Попри це зазначається, що він уже домовився про умови співпраці з Панатінаїкосом. Інші грецькі ЗМІ підтверджують, що питання з національною командою та Асоціацією футболу залишаються головною перепоною для укладення контракту.

Іншим кандидатом є Марк ван Боммель, який наразі без роботи. Нідерландець успішно попрацював на чолі Антверпена, але провалився на чолі ПСВ та Вольфсбурга. Ще один "проблемний" кандидат – наставник Палмейраса Абель Феррейра, який виграв два Кубки Лібертадорес, чемпіонати та кубки Бразилії, чемпіонати штату Пауліста та Рекопа Судамерікана. Проблемою є участь його Палмейраса в розіграші Кубка Лібертадорес і перемога 2:1 над Рівер Плейтом.

Зазначимо, що Панатінаїкос пробивався у півфінал і чвертьфінал Ліги чемпіонів у 1996 і 2002 роках, але востаннє потрапляв у головний єврокубок ще в сезоні 2010/11.

