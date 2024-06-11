Головний тренер збірної України визначився зі списком гравців для товариського матчу проти Молдови.

Сергій Ребров вирішив нічого не вигадувати і просто включив усіх 26 футболістів, які мають їхати на Євро-2024, інформує прес-служба УАФ.

Молдова – Україна: прес-конференція Реброва – про основного воротаря на Євро і другорядність результату

Матч Молдова – Україна у Кишиневі розпочнеться о 19:00 за київським часом. Це третій та фінальний спаринг "синьо-жовтих" в рамках підготовки до Євро-2024. Раніше підопічні Реброва встигли розписати нульову нічию з Німеччиною та поступитися Польщі (1:3).

Нагадаємо, наша збірна розпочне шлях на Євро-2024 грою проти Румунії 17 червня. Ще два суперники в групі Е – Словаччина (21 червня) та Бельгія (26-го).

Заявка збірної України на матч проти Молдови:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Молдова – Україна: анонс товариського матчу