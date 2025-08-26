Тренерський штаб збірної України визначив список гравців, які отримають шанс зіграти у кваліфікаційних матчах до чемпіонату світу-2027.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, яких він викликав для підготовки до вересневих матчів "синьо-жовтих".

Свій дебютний виклик до складу національної збірної України отримали захисник київського Динамо Тарас Михавко та хавбек донецького Шахтаря Олег Очеретько. Варто відзначити, що у основному списку перебувають всього четверо гравців київського Динамо.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко (Динамо Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резерв: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі Динамо Київ).

До основного списку ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного. 5 вересня підопічні Сергія Реброва зіграють з Францією, а 9-го числа – із Азербайджаном.

