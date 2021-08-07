Ребров очолить збірну України – ЗМІ розсекретив умови контракту фахівця
Українська асоціація футболу визначилась із наступником Андрія Шевченка на посаді наставника збірної України.
Ребров домовився з Аль-Айном про розрив контракту та вже 9 серпня буде представлений у статусі головного тренера збірної України, інформує Sport.ua.
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Сергій Станіславович підпише угоду за схемою "2+1", тож окрім відбору на ЧС-2022 він матиме можливість готувати "синьо-жовтих" до кваліфікації на Євро-2024. Зазначимо, що вчора стало відомо, що УАФ не вдалось домовитись з Мироном Маркевичем щодо контракту.
Нагадаємо, нового керманича мають обрати вже 9 серпня, коли відбудеться засідання Виконкому УАФ. Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 роки, провівши 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.