Ребров домовився з Аль-Айном про розрив контракту та вже 9 серпня буде представлений у статусі головного тренера збірної України, інформує Sport.ua.

Маркевича не буде у збірній України, – Бурбас

Сергій Станіславович підпише угоду за схемою "2+1", тож окрім відбору на ЧС-2022 він матиме можливість готувати "синьо-жовтих" до кваліфікації на Євро-2024. Зазначимо, що вчора стало відомо, що УАФ не вдалось домовитись з Мироном Маркевичем щодо контракту.