Головний тренер збірної України Сергій Ребров опинився у неприємній ситуації під час передматчевої прес-конференції.

Під час прес-конференції Сергія Реброва напередодні зустрічі збірних Албанії та України стався неприємний інцидент, в якому наставнику "синьо-жовтих" довелось робити зауваження.

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Коли прес-аташе збірної України Віталій Плецан звертався до журналістів, пояснюючи порядок проведення заходу, ззовні пролунали гучні крики, які заважали проведенню прес-конференції. Сергій Ребров зробив зауваження, попросивши заспокоїти тих, хто порушував порядок.

Додамо, що це не єдиний інцидент, який стався на прес-конференції. Перед початком заходу перекладач, якого надала федерація футболу Албанії, хотів перекладати питання для Реброва та Яремчука російською мовою.

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