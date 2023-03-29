Ребров обурився через інсайд щодо його роботи в збірній України: "Невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати?"
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував нещодавній інсайд щодо його можливої роботи на чолі збірної України.
"Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну України з’являється. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати?
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Я озвучив свою позицію відносно роботи в збірній України, вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда, ви запитайте у нього", – поділився Ребров в коментарі Українському футболу.
Раніше Динамо Киев Inside повідомив, що для Сергія Реброва начебто пріоритетним варіантом продовження кар'єри є підписання нового контракту з Аль-Айном. При цьому, фахівця вже тривалий час сватають до збірної України. Чинний контракт Сергія Станіславовича з Аль-Айном завершується влітку цього року.
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