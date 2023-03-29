"Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну України з’являється. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати?

Ротань може повноцінно очолити збірну України – Реброву приписують несподіване рішення

Я озвучив свою позицію відносно роботи в збірній України, вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда, ви запитайте у нього", – поділився Ребров в коментарі Українському футболу.

Раніше Динамо Киев Inside повідомив, що для Сергія Реброва начебто пріоритетним варіантом продовження кар'єри є підписання нового контракту з Аль-Айном. При цьому, фахівця вже тривалий час сватають до збірної України. Чинний контракт Сергія Станіславовича з Аль-Айном завершується влітку цього року.

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