Збірна України перед вирішальним матчем проти Італії у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи 2024 року проведе спаринг у Гданську. Суперником підопічних Сергія Реброва стане місцева Лехія. Про це пише Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, ідея провести матч виникла внаслідок домовленості головних тренерів команд – Сергія Реброва та Шимона Грабовскі.

Нагадаємо, матч між Україною та Італією відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Після 7-ми матчів збірна України йде у турнірній таблиці групи С на другій сходинці. В Італії на 3 очки менше і гра у запасі.

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