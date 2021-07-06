"Хтось із відомих англійців написав у соцмережах, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден. За весь турнір, в п'яти матчах, британці не пропустили жодного м'яча, і це говорить багато про що. На мій погляд, збірна Англії – один з головних претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи. Разом з Італією.

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Відзначу найвищу інтенсивність в грі Італії. Ось цей компонент справді заслуговує на увагу на чемпіонаті Європи. Раніше італійці так не грали, у них були хороші випади, вони вміло вибігали в контратаки. Але зараз зовсім інша картина. Команда додала в усіх фазах гри, діє дуже інтенсивно.

Навіть в кінці матчу з Бельгією, якщо ви подивитеся останні 10 хвилин, було помітно, що, ведучи в рахунку, футболісти збірної Італії продовжували пресингувати, бігти, відбирати м'яч подалі від своїх воріт. Найвищий темп підтримується протягом усіх 90 хвилин, незалежно від суперника і рахунки. У всіх матчах Роберто Манчіні використовує по п'ять замін, і гравці, які виходять на поле, нічим не слабші. І, що найголовніше, вони не змінюють структуру гри", – цитує Реброва Команда1.

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