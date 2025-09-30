Грецький Панатінаїкос прагне запросити Сергія Реброва на посаду головного тренера. Клуб з Афін готовий запропонувати українському тренеру контракт на три роки, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Зазначається, що Ребров очолюватиме збірну України під час жовтневих матчів відбору до ЧС-2026 і саме від них буде залежати його подальша доля. Якщо за підсумками цих ігор Україна втратить шанси на вихід до Мундіалю, то 51-річний наставник покине свою посаду. Однак у разі позитивного результату Сергій Ребров залишиться тренером "синьо-жовтих" ще на листопадові матчі.

Нагадаємо, у жовтні збірна України зіграє виїзну гру проти Ісландії та номінально домашній матч з Азербайджаном. Контракт Реброва з УАФ розрахований до червня 2026 року.

