Ребров незабаром може покинути збірну України – Бурбас розповів, від чого залежить доля наставника
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров може повернутися до клубної роботи.
Грецький Панатінаїкос прагне запросити Сергія Реброва на посаду головного тренера. Клуб з Афін готовий запропонувати українському тренеру контракт на три роки, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Ребров може втратити варіант з Панатінаїкосом – грецький ЗМІ назвав фактори, які вплинуть на долю українця
Зазначається, що Ребров очолюватиме збірну України під час жовтневих матчів відбору до ЧС-2026 і саме від них буде залежати його подальша доля. Якщо за підсумками цих ігор Україна втратить шанси на вихід до Мундіалю, то 51-річний наставник покине свою посаду. Однак у разі позитивного результату Сергій Ребров залишиться тренером "синьо-жовтих" ще на листопадові матчі.
Нагадаємо, у жовтні збірна України зіграє виїзну гру проти Ісландії та номінально домашній матч з Азербайджаном. Контракт Реброва з УАФ розрахований до червня 2026 року.
Україна стартує на ЧС-2025 із Шевою і найкращим голкіпером Євро, але без топ-бомбардирів – чого чекати від наших?