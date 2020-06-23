Ребров не зміг втримати вражаючу безпрограшну серію Ференцвароша і подарував Фехервару Петряка "перемогу престижу"

Передостанній тур чемпіонату Угорщини відзначився битвою двох лідерів турнірної таблиці – Ференцвароша і Фехервара.

Чемпіонат Угорщини, 32 тур

Фехервар – Ференцварош – 1:0

Гол: Юхас, 45 (пен.)

Гості вже оформили захист чемпонського титулу, тому підходили до матчу дещо розслабленими. Ференцварош обходився без допомоги обох своїх українців (Харатін відбував дискваліфікацію, Зубков просидів гру у запасі), натомість Петряк вкотре вийшов у основі.

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Краща налаштованість Фехервара далася взнаки. Господарі атакували значно більше і гостріше, а суперник за весь матч завдав лише одного удару в площину воріт. Відкрити рахунок вдалося перед самою перервою. Захисник "фраді" зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а ветеран Роланд Юхас чітко реалізував пенальті. До слова, мегадосвідчений захисник оголосив, що цей сезон стане останнім в його кар'єрі.

Команда Реброва дещо вирівняла гру в другій половині, але відповісти своїм голом так і не змогла. Таким чином завершилася 11-матчева безпрограшна серія Ференцвароша в чемпіонаті, а Фехервар здобув своєрідну "перемогу престижу" – Петряк і компанія гарантували собі другу сходинку чемпіонату Угорщини.

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