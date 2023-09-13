"Рано робити аналіз, але ми його обов'язково зробимо. Італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно з першої хвилини. Швидкий м'яч їм сильно допоміг. Так, вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям за те, що вони повернулися до гри. Ми забили м'яч, мали декілька моментів у другому таймі, щоб зрівняти рахунок. Хочу подякувати хлопцям ще раз, дуже важко грати через два дні після матчу з Англією. Італія грала дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом.

Італія – Україна – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Ці дві гри з Англією та Італією були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні дві гри ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що в нас є шанси.

Чого не вистачило збірній України, щоб змінити хід цього поєдинку? Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже важко – багато сил вони віддали в грі з Англією. Хочу ще раз нагадати, проти кого ми грали. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза", – зазначив Ребров.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С