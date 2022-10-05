Ребров не прийшов на прес-конференцію Аль-Айна – відома причина
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров не зміг відвідати звичний захід перед матчем чемпіонату ОАЕ проти Дібби.
Замість українця прийшов помічник Вісенте Гомес і пояснив ситуацію.
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"Сергій має певні проблеми зі здоров'ям, але сьогодні йому вже було краще, ніж вчора. Ми сподіваємося, що він буде повністю здоровим до матчу післязавтра. Команда перебуває у хорошому настрої і прагне здобути другу перемогу поспіль", – цитує Гомеса прес-служба Аль-Айна.
Нагадаємо, останнім часом Реброва пов'язують зі збірною України, але контракт з арабським клубом розрахований до літа 2023 року.
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