Замість українця прийшов помічник Вісенте Гомес і пояснив ситуацію.

Ребров зароблятиме у збірній України вдвічі менше, ніж Шевченко, – джерело

"Сергій має певні проблеми зі здоров'ям, але сьогодні йому вже було краще, ніж вчора. Ми сподіваємося, що він буде повністю здоровим до матчу післязавтра. Команда перебуває у хорошому настрої і прагне здобути другу перемогу поспіль", – цитує Гомеса прес-служба Аль-Айна.

Нагадаємо, останнім часом Реброва пов'язують зі збірною України, але контракт з арабським клубом розрахований до літа 2023 року.

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