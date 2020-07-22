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Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземець

10:15 - Читать на русском
Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземець
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Динамо Сергій Ребров поки не готовий повернутися до "біло-синіх".

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров відмовився очолити Динамо, повідомляє видання Dynamo.kiev.ua.

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46-річний наставник днями отримав пропозицію від київського клубу, але вирішив поки не повертатись у рідну команду. Керівництво "біло-синіх" змушене перейти до розгляду інших кандидатів на посаду головного тренера.

Цікаво, що кандидатура наставника луганської Зорі Віктора Скрипника, якого ЗМІ вперто сватають в Динамо, поки не є пріоритетною для киян. Окрім того, в Динамо взагалі не розглядають варіант із запрошенням Юрія Калітвінцева. Натомість наставник Ворскли Юрій Максимов перебуває у списку ймовірних кандидатів.

Також в Динамо є варіант із запрошенням іноземного фахівця, але це точно не хорват Ненад Б'єліца, про якого повідомлялося раніше. Ім'я цього тренера тримається у суворій таємниці, але воно добре відоме українським вболівальникам.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року весь тренерський штаб київського Динамо (Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов) було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в останньому турі від Колоса (0:2).

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Теги
Юрій Юрій Максимов Юрій Юрій Калітвінцев Сергій Сергій Ребров Віктор Віктор Скрипник Ненад Ненад Б’єліца Динамо Динамо
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