"Не розумію, як зараз буде розвиватися ситуація з головним тренером збірної України після ось цього березневого "виконування обов’язків" Русланом Ротанем. Наші медіа стверджують, що уже в березні Андрій Павелко представить Сергія Реброва, що про все домовлено, а затягують історію, щоб не образити шейхів, власників Аль-Айна. Щоб вони у пориві можливого гніву не кинули Реброва на гроші.

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Але якщо взяти телефон у руки та зробити кілька дзвінків, то дізнаєшся, що ніяких задокументованих домовленостей з Ребровим та УАФ ще немає. Так, усно про щось домовлялися, але це було вже досить давно. І у щось, що має бодай найменшу юридичну вагу, так і не трансформувалося", – заявив Вацко у програмі Вацко On Air.

Нещодавно стало відомо, що Сергій Ребров вже в березні буде представлений в статусі майбутнього тренера збірної України, а очолить команду в червні. На поєдинок з Англією виконувати обов'язки наставника буде Руслан Ротань.

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