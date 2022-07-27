Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров заявив про готовність трьох лідерів київського клубу до гри у європейських чемпіонатах.

"Достатньо гравців Динамо готові (перебратись у топ-чемпіонати – прим.). Я думаю, що у Циганкова, Шапаренка чи Забарного, який у 19 років – вже лідер Динамо, є шанси заграти в Європі.

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Вони вже показали себе на рівні Ліги чемпіонів і грали, я вважаю, досить впевнено. Важко назвати одне прізвище, але лідери команди не загубляться в Європі", – підсумував Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Сьогодні кияни матимуть змогу вкотре себе проявити на євроарені. Динамо гратиме з Фенербахче матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю.

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