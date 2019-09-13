Ребров назвав призначення Вісенте Гомеса в Олімпік великим успіхом, – Гельзін

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, як Сергій Ребров оцінив призначення Вісенте Гомеса на посаду головного тренера.

"Я отримав щодо Гомеса хороші відгуки від багатьох людей, яким довіряю. Зокрема, відзначалися його заслуги в успіху Динамо за Сергія Реброва. До речі, і сам Ребров сказав мені приблизно таке: "Якщо вам вдасться підписати Вісенте, це стане великим успіхом".

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Сезар? Нас підвів агент, який займався його працевлаштуванням. Хоча, за великим рахунком, підвів не тільки нас, а й самого тренера", – цитує Гельзіна Команда 1.

Вісенте Гомес очолив Олімпік після провального старту команди під орудою Жуліо Сезара. Наразі донеччани йдуть на дні турнірної таблиці УПЛ з 1 очком в активі.

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