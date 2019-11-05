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Ребров назвав ключового гравця під час своєї роботи в Динамо – несподіваний вибір

23:36 366 Читать на русском
Ребров назвав ключового гравця під час своєї роботи в Динамо – несподіваний вибір
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав часи роботи у київському Динамо.

"В Динамо був дуже високий рівень футболістів. Якби я не бачив перспективи в команді, яка була на той момент, я б не погодився навіть виконувати обов'язки головного тренера. Але я бачив, що гравці хороші, тому погодився на цю роботу.

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Ми трохи змінили модель і стиль гри. Для позиційних атак потрібен сильний центр поля, гравці, які добре володіють м'ячем, бачать поле. Сергій Рибалка підходив за цими якостями. Він був досить агресивним. Були проблеми з втратою м'яча, загравався, але свої обов'язки виконував", – розповів Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, Сергій Ребров тренував Динамо з 2014 по 2017 роки, вигравши по 2 чемпіонати та Кубки України та одного разу – Суперкубок.

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