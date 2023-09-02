"Яка позиція в збірній України найпроблемніша? Я не можу казати, яка. На жаль, у нас немає достатньої конкуренції. В Україні вистачає кваліфікованих гравців, але потрібно більше конкуренції на кожну позицію.

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Футболісти будуть більше прогресувати та не приїжджатимуть у збірну України, думаючи: "Я знаю, що я туди поїду". Вони будуть змагатись у своєму клубі за місце в збірній, бо будуть розуміти, що в збірній України є конкуренція за кожну позицію", – поділився Ребров у інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, що Сергій Станіславович очолив збірну України 7 червня та вже провів 3 гри на чолі "синьо-жовтих": нічия з Німеччиною в спарингу (3:3), перемоги над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0).

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