"Наша армія, наші люди – справжні герої, і це розуміє весь світ. Я був захоплений тим, як повелися Давід Алаба, Роберт Лєвандовскі та інші зірки світового футболу.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і тимчасовий клуб для голкіпера Динамо (LIVE)

Приємно спостерігати за тим, як грають Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук та інші легіонери. Кожен із них по-своєму робить усе, щоб припинити цю жахливу війну, за яку не буде прощення ні тим, хто нападав, ні тим, хто мовчки за цим усім спостерігав.

Динамо відновило тренування? Не знаю, як це оцінити. Звісно, треба думати про завтрашній день, продовжувати робити свою справу. Але для цього потрібен відповідний настрій. Підтримувати себе у формі має будь-який спортсмен, у Динамо вирішили зробити це організовано", – цитує Реброва Команда1.

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди