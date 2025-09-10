"Футбол 24" по гарячих слідах проаналізував матч 2-го туру відбору ЧС-2026 між Азербайджаном та Україною (1:1). Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Вчора, 9 вересня, збірна України розписала прикру нічию з головним аутсайдером групи відбору ЧС-2026 – Азербайджаном.

"Дуже складно зараз аналізувати": Судаков – про єдиний гол України, прикру нічию та приліт у будинок

Безглузда симуляція Ваната призвела до втрати пенальті, а рука Зінченка, яка дозволила суперникам зрівняти рахунок, стала черговим епізодом, що підкреслює проблеми команди. Після гри вболівальники не стримували емоцій і відверто поспілкувалися з гравцями збірної.

Уже в жовтні українці проведуть наступний матч проти Ісландії, яка вчора ледь не відібрала очки у Франції, а раніше розгромила Азербайджан 5:0. Тож сумніви щодо успіху у майбутньому поєдинку залишаються. Детальніше про матч та інші події – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?