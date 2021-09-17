Чемпіонат ОАЕ, 4-й тур

Аль-Айн – Аль-Іттіхад – 4:1

Голи: Рахімі, 2, Лаба, 10, 26, Гуанка, 45+6 – Млапа, 51

"Бос" українського фахівця набрав впевнену ходу на старті чемпіонату ОАЕ – 3 перемоги у трьох стартових турах та заслужене перше місце. Поєдинок проти середняка Аль-Іттіхада не мав стати проблемою для підопічних Реброва. І не став.

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Аль-Айн, захопивши ініціативу зі старту, повністю перекрив кисень супернику та наколотив йому аж 5 м'ячів, але один із них був скасований після перегляду VAR. По перерві Аль-Іттіхаду вдалось забити раз, але не більше. Фінальний свисток зафіксував впевнену звитягу "Боса" з рахунком 4:1.

Після чотирьох турів в активі Сергія Реброва 12 залікових балів та лідерство у турнірній таблиці першості ОАЕ.

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