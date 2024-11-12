"Це не мені вирішувати. Я впевнений, усі гравці бажають виїхати за кордон, бажають спробувати себе в сильнішому чемпіонаті, але це взаємини між Судаковим і Шахтарем.

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Я впевнений, що є пропозиції, але я вважаю, що і Шахтар дуже багато зробив для Георгія, і вони повинні домовитися.

Думаю, це все показують ті гравці, які поїхали. Дуже важливий приклад Забарного, який виїхав у достатньо ранньому віці і прогресує. Що стосується Судакова у збірній, то я йому довіряю", – сказав Ребров в ефірі ПрямаЧервона.

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